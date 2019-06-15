Оправданный по делу об убийстве экс-чиновник ФСИН арестован по делу о взятке

Суд арестовал бывшего замначальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко по делу о получении взятки, передает ТАСС.

Речь идет о взятке при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2».

Отмечается, что Мойсеенко был задержан в пятницу, 14 июня, у здания Ленинградского областного суда после того, как присяжные вынесли ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.

Ранее обвиняемого во взятках при стройке «Крестов-2» перевели под домашний арест. Генподрядчик строительства ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков был задержан в августе 2017 года. Его обвиняют в даче взяток на сумму 250 млн рублей бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.