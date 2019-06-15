Сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд

В Смоленской области в результате сильного ветра лист кровли сорвался и упал на проходящий пассажирский поезд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, из-за непогоды повредилась кровля здания багажного отделения площадью 400 кв. м.

Один сорванный лист упал на состав, двигающийся по маршруту Москва — Брест.

Уточняется, что из-за инцидента движение поезда было задержано почти на полчаса.

Ранее сообщалось, что электричка сошла с рельсов в Подмосковье.