Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели

Посадку самолета SSJ 100 в Шереметьево повторят летчики-испытатели в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Полет могут сымитировать летчики «Гражданских самолетов Сухого», отметил источник.

Он отметил, что может быть проведен комплекс мероприятий, который поможет пролить свет на действия экипажа лайнера и причины катастрофы.

Ранее МАК опубликовал доклад по предварительной причине ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево. Там содержатся сведения расшифровки бортовых и наземных средств контроля и видеоинформации.