Самолет Барселона — Москва экстренно сел из-за буйного пассажира

Самолет, летевший из Барселоны в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Варшаве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, причиной такого решения стало агрессивное поведение одного из пассажиров.

«Самолет SU2639 Барселона–Шереметьево направлен в Варшаву из-за буйного пассажира», — отметил источник агентства.

Также в РБК уточнили, что мужчина был пьян. При приземлении его вывели из самолета пограничники.

На настоящий момент самолет ждет дозаправки перед продолжением пути.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Томск совершил экстренную посадку.