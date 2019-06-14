Что произошло с SSJ-100 после удара молнии, выяснил МАК

После удара молнии в самолет Sukhoi Superjet 100 у него отключился автопилот. Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии», — говорится в отчете.

Согласно записи на самописцах, молния ударила в самолет в 15 часов 8 минут.

»[В ту же минуту] произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а также переходом СДУ [система дистанционного управления] в режим Direct Mode («Прямое управление»)», — отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что МАК опубликовал отчет по трагедии в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.