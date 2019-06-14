МАК опубликовал отчет по трагедии в Шереметьево
МАК опубликовал отчет по трагедии в Шереметьево.
Отмечается, что отчет предварительный, окончательный будет позже.
Отчет содержит 104 страницы.
В отчете содержится фактическая информация о ЧП, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации.
Ранее МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100 в Шереметьево.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.