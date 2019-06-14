Адвокат экс-главы Раменского района отреагировал на данные о ВИЧ у любовницы

Адвокат экс-главы Раменского района Андрея Кулакова заявил, что не знает, откуда в СМИ появилась информация о ВИЧ у убитой любовницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката, еще не было результатов этой судебной медицинской экспертизы.

Также он напомнил, что распространения информации о ВИЧ-статусе другого человека и утверждение — это административное правонарушение или даже уголовное преступление.

«Даже мы еще не видели результатов этой судебной медицинской экспертизы. Откуда эта информация, я даже не представляю», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района после убийства.