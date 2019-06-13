Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района после убийства

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Андрея Кулакова по делу об убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает РИА «Новости».

Суд также сократил срок его содержания под стражей до 24 июня.

«Мосгорсуд удовлетворил нашу жалобу об отмене постановления «избрание меры пресечения в виде заключения под стражу» и вернул дело в суд первой инстанции », — рассказал его адвокат.

Ранее бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, впервые дал интервью.

Он заявил, что в момент убийства был с женой и ребенком. Комментируя убийство, Кулаков заявил, что, «учитывая характер Евгении, произойти могло что угодно».