Названа причина пожара в Измайловском кремле

Пожар в вернисаже у стен Измайловского кремля по одной из версий начался в одном из офисных помещений из-за загорания тополиного пуха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Измайловского кремля Александра Ушакова.

«Мы его (пух. — «Газета.Ru»)» поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок», — заявил Ушаков.

Он также добавил, что нанесенный ущерб является несерьезным.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся Измайловский кремль. Площадь возгорания составила 50 кв.м.