На могилах воинского мемориала устроили пляж

Жители города Львов устроили пляж на могилах Лычаковского мемориального кладбища. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Об инциденте стало известно благодаря публикации руководителя Художественного фонда имени короля Данила в фейсбуке.

Управляющим кладбищем поступило сообщение с просьбой оградить воинский мемориал и установить на нем соответствующие таблички.

На Лычаковском мемориальном кладбище, которому уже более 100 лет, захоронены солдаты двух мировых войн, а также жертвы репрессий.

Ранее сообщалось, что 6-летние дети подожгли венки на Вечном огне и устроили пожар.