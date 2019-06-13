Организатор полета Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию полета, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА «Новости».

Приговор за ненадлежащую организацию рейса отсрочен на два года.

Перед судом предстали Арабский и несколько его подчиненных. Истцами выступили 11 членов семей погибших.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в 2010 году.