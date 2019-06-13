Прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе

Танкер Front Altair, атакованный в Оманском заливе, не затонул, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Frontline, которой принадлежит танкер.

Там отметили, что танкер все еще горит после атаки.

По данным СМИ, в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Телеканал Al-Mayadeen сообщал, что один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair затонул.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Front Altair, который пострадал в Оманском заливе, могут находиться граждане России.