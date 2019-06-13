Адвокат Цапка допустил шанс на его «воскрешение»

Адвокат банды Сергея Цапка Умалат Сайгитов допустил его возможное «воскрешение» после того, как на фото с места ДТП в Сочи в незнакомце узнали похожего на него человека, сообщает телеканал «360».

Адвокат отметил, что отрицать такой вариант не стоит, хоть он и кажется невозможным.

Он также назвал объявленные причины смерти Цапка «нелепыми», а его финансовые возможности «большими».

Ранее в прокуратуре Краснодарского края и Сочи отреагировали на появление в СМИ данных о том, что жители региона обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой проверить обстоятельства произошедшего в регионе 4 июня ДТП.