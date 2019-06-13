53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА «Новости».

По данным медицинских служб, смерти произошли за последние 10 дней. Все погибшие дети употребляли в пищу фрукты личи.

В реанимации с похожими симптомами находятся еще 40 детей.

У отравившихся зафиксированы симптомы синдрома острого энцефалита, а также резкое падение глюкозы в крови, которое может быть вызвано токсинами.

Ранее почти 100 человек отравились контрафактным алкоголем в Индии.