53 ребенка умерли, поев плоды личи
53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА «Новости».
По данным медицинских служб, смерти произошли за последние 10 дней. Все погибшие дети употребляли в пищу фрукты личи.
В реанимации с похожими симптомами находятся еще 40 детей.
У отравившихся зафиксированы симптомы синдрома острого энцефалита, а также резкое падение глюкозы в крови, которое может быть вызвано токсинами.
Ранее почти 100 человек отравились контрафактным алкоголем в Индии.