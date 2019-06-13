Синоптики отреагировали на сообщения о похолодании до 1°С

В центре погоды «Фобос» опровергли информацию о похолодании до 1°С в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что с 13 на 14 июня столбики термометров опустятся до 1°С.

Ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец назвал эти данные дезинформацией. По его словам, это «ерунда полная».

Он отметил, что ночью ожидается 8-10°С, что также является низкими для июня значениями.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 13 июня, ожидается до +22°С.