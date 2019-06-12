В России приготовили 100-метровый бутерброд с маслом

В Череповце приготовили бутерброд с маслом длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 кг, сообщает РИА «Новости».

Инициатива была приурочена к 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности страны Николая Верещагина.

Бутерброд готовили как профессиональные повара, так и жители города.

За процессом приготовления бутерброда следил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Ранее в стране никто и никогда ничего подобного не делал. Рекорд официально подтвержден!» — отметил Коненко.

В 2017 году в Ставрополе в честь Дня города повара создали четырехтонный чизкейк, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.