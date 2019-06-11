Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал, что пробежал сам по «паре сотен тысяч вопросов». Он отметил, что про Голунова «вопросы есть, но ими не засыпают».

Он не исключил, что эти вопросы могут в прямом эфире задаваться Путину.

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