В Германии посоветовали давать детям русские имена

Немецкий журнал Wunderweib составил рейтинг русских имен, которые подойдут для детей.

Отмечается, что многие называют детей такими русскими именами, как Дмитрий и Ольга, но есть другие имена для мальчиков и девочек, которые красиво звучат и имеют глубокое значение.

Согласно составленному перечню, самыми красивыми женскими именами являются Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. В число фаворитов среди имен для мальчиков попали Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита.

Ранее были названы самые популярные имена российских новорожденных.