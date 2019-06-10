В Канаде запретят пакеты

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году. Об этом сообщает CBC.

По словам Трюдо, этот указ планируют ввести по всей территории Канады.

Полный перечень запрещенных предметов еще не сформирован, но туда планируют включить ватные палочки, трубочки для питья, тарелки и палочки от воздушных шариков. Также в список попадет посуда и стаканы, используемые ресторанами общественного питания.

Трюдо отметил, что планируется введение ответственности компаний, производящих пластиковые товары, за переработку пластиковых отходов.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о вреде пластика для детского здоровья.