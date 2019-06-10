Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА «Новости».

Он задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.

Михаил Музраев ушел со своего поста в декабре 2018 года.