Моторная ванна доставила финна в Эстонию

Житель Финляндии Маркку Эклунд доплыл с финского полуострова Порккалы в Таллин в обычной ванне с приделанным к ней мотором, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Чтобы механизм работал, «моторную ванну» он уравновесил двумя понтонами в виде труб. Морское путешествие заняло 11 часов и прошло, по словам мужчины, без особых проблем.

При этом экспериментатор признался, что лодку постоянно заливало водой; ему приходилось вычерпывать ее и искусно маневрировать. Когда Эклунд прибыл в Таллин, лодку достали из воды и она сломалась. Маркку рассказал, что этой ванной он пользовался более полувека. За это время она даже успела побывать аквариумом, а теперь стала плавсредством.

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