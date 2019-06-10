Чеченского правозащитника освободили досрочно по делу о наркотиках

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева,передает РИА «Новости».

Об этом сообщил адвокат Петр Заикин.

Ранее Титиева осудили на четыре года колонии. Его обвинили в незаконном хранении марихуаны. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили.

Также председатель Совета при президенте России правам человека Михаил Федотов заявил, что наркотики в машину Титиева могли быть подброшены. США и Германия призвали освободить фигуранта и дать ему право на полноценную защиту, Чечня назвала эти призывы попыткой надавить на следствие.