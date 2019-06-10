Суд не признал вину экс-главы Коми Гайзера по одному из пунктов

Cуд не признал вину экс-главы Коми Вячеслава Гайзера в организации преступного сообщества, сообщает РИА «Новости».

Суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. по обвинению в мошенничестве. По части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) он был оправдан.

Также отмечается, что фигуранты дела Гайзера были приговорены к срокам от 5 до 11 лет.

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован в 2015 году по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы.