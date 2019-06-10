Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию. Об этом она написала в телеграм-канале.
По ее словам, мотивы злоумышленника неизвестны.
Она отметила, что сотрудники редакции не могут с утра попасть в офис, поскольку сейчас там работает криминалист.
Правда, она уточнила, что пятерых сотрудников проекта «приютил» телеканал «Дождь».
Она заключила, что после оценки размера ущерба «Сноб», скорее всего, обратится за помощью с техникой.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант».