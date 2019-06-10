Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию. Об этом она написала в телеграм-канале.

По ее словам, мотивы злоумышленника неизвестны.

Она отметила, что сотрудники редакции не могут с утра попасть в офис, поскольку сейчас там работает криминалист.

Правда, она уточнила, что пятерых сотрудников проекта «приютил» телеканал «Дождь».

Она заключила, что после оценки размера ущерба «Сноб», скорее всего, обратится за помощью с техникой.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант».