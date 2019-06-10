Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов — Рава-Русская. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, шахтеры требуют погасить задолженность по заработной плате.

«Горняки всех шахт...проводят акцию протеста», — отметил Волынец.

Он добавил, что шахтеры приостановили работу, поскольку «власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли».

Он уточнил, что горянки и ранее устраивали забастовки с похожими требованиями.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье более 30 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты.