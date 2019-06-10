Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Как отмечается, трое мужчин собрались в лесу, где они разожгли огонь и приготовили еду.

После этого мужчины разошлись по разным сторонам, чтобы собрать оленьи рога. Один из них натолкнулся на медведя.

Уточняется, что мужчина начал шуметь, чтобы отпугнуть животное, однако медведь атаковал. Отбиваясь от него, мужчина откусил зверю язык, после чего тот убежал.

Вскоре тувинца обнаружили друзья, которые доставили его в больницу с ранами лица, головы, рук и живота.

Ранее сообщалось, что медведь напал на людей в Ингушетии.