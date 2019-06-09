Шестун обвенчался с женой в «Матросской Тишине»

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун и его супруга обвенчались в храме «Матросской Тишины», передает ТАСС.

Его жена Юлия Шестун рассказала, что церемония длилась около 40 минут.

Она отметила, что Шестуну пришлось отдать ей кольцо.

Ранее Красногорский городской суд Московской области изъял в пользу государства у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество стоимостью 10 млрд руб.

Александр Шестун подозревается в махинациях с муниципальной землей. По версии следствия, он вместе с сообщниками проводил крупные аферы, в результате которых землю продавали в десятки раз дешевле рынка.