ТЦ горит на 2,5 тыс. «квадратов»

Первый Тульский

На крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области произошел пожар, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 20 человек.

Пожарные расчеты работают над тушением огня.