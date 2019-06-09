Москвичей предупредили об опасности погодной гипоксии

Погода в столичном регионе в дневные часы будет характеризоваться духотой и перегревом. Об этом сообщают «Метеоновости».

Как отмечается, атмосферное давление в регионе будет повышенным, геомагнитный фон неустойчивым, содержание кислорода будет пониженным (погодная гипоксия).

«Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко», — говорится в сообщении.

Уточняется, что плохо себя почувствовать могут люди с болезнями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью и перенесшие сосудистые катастрофы.

Ранее в центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.