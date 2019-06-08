Журналисту Голунову сделали МРТ, сообщил адвокат

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Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе рассказала, что обвиняемому по делу о покушении на сбыт наркотических веществ сделали в больнице МРТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, теперь журналист ждет заключения врачей, а также остальные медицинские обследования.

Она добавила, что Голунов плохо понимает, что с ним происходит и что он просто кивает головой.

Ранее сообщалось, что Голунову вызвали скорую. Однако следователь запрещал госпитализацию журналиста и собирался попросить суд Москвы продлить задержание журналиста на 72 часа.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.