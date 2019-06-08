Следователь хочет продлить задержание журналиста Голунова

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следователь попросит суд Москвы продлить задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотических средств. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, следователь собирается поехать с журналистом в Никулинский суд Москвы для того, чтобы потребовать продлить задержание.

Также Чиков отметил, что следователь запрещает госпитализацию Голунова.

Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.