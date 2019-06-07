Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

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Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты. Об этом сообщает «Вести.Ru».

По словам консьержки дома, в котором проживает Кулаков, 1 мая он вместе со своей женой и сыном уехал и вернулся домой после полуночи. Как минимум до трех ночи, добавила консьержка, Кулаков не покидал дома. Исаенкова была убита как раз в ночь на 2 мая, а ее тело нашли в собственной машине 4 мая.

Кроме того, по решению судмедэкспертизы Исаенкову задушили, но хоронили ее в закрытом гробу, а недавно появилась фотография убитой, из которой понятно, что женщину сильно избивали. При этом на фото от 3 мая на руках или лице Кулакова никаких ссадин не видно.

Также оказалось, что вскоре после убийства Исаенковой пропали видекамеры с места, где она была найдена убитой.

Ранее сообщалось, что проверка подтвердила вину Кулакова в убийстве любовницы.

По версии следствия, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».