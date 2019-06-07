Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты. Об этом сообщает «Вести.Ru».
По словам консьержки дома, в котором проживает Кулаков, 1 мая он вместе со своей женой и сыном уехал и вернулся домой после полуночи. Как минимум до трех ночи, добавила консьержка, Кулаков не покидал дома. Исаенкова была убита как раз в ночь на 2 мая, а ее тело нашли в собственной машине 4 мая.
Кроме того, по решению судмедэкспертизы Исаенкову задушили, но хоронили ее в закрытом гробу, а недавно появилась фотография убитой, из которой понятно, что женщину сильно избивали. При этом на фото от 3 мая на руках или лице Кулакова никаких ссадин не видно.
Также оказалось, что вскоре после убийства Исаенковой пропали видекамеры с места, где она была найдена убитой.
Ранее сообщалось, что проверка подтвердила вину Кулакова в убийстве любовницы.
По версии следствия, Кулаков мог убить любовницу из-за «личных неприязненных отношений» в ночь на 2 мая в салоне автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».