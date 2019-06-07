Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»

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После катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ЮУрГУ не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. В результате прокурорской проверки всех летчиков-выпускников этого вуза лишили свидетельств.

Отмечается, что пилоты попытались обжаловать решение Росавиации, но их иски были отклонены. Генпрокурор Юрий Чайка во время «правительственного часа» сообщил, что отстранены были 550 пилотов, закрылись два авиационных учебных центра, а также было аннулировано 160 летных свидетельств.

Ранее в СК назвали окончательную версию крушения Ан-148 в Подмосковье.