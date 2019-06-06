Правительство намерено стимулировать россиян заводить первого ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первенца в парах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по ее словам, пока рано раскрывать какие-либо подробности.

«Прорабатываем, рано еще об этом говорить», — отметила Голикова.

При этом Голикову спросили о том, будут ли выдавать при рождении первенца материнский капитал, на что она также ответила, что об этом «говорить рано».

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают выплату маткапитала после рождения первого ребенка.

По мнению Голиковой, деньги являются значительным стимулом для рождения детей.