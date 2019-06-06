Усадьбу Порошенко закидали фаерами

Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали фаерами националисты, которые выступают с требованиями его ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Около ста активистов зажгли фаеры и шины возле усадьбы экс-президента, которая находится в поселке Козин под Киевом. Националисты также поставили у ворот дома колонки, из которых звучат украинские патриотические песни. Сами протестующие требуют привлечения к ответственности Петра Порошенко и его соратников из-за скандала вокруг коррупции «Укроборонпром».

Толпа скандирует фразу: «Порошенко – за решетку!».

Участники акции грозятся сделать протест бессрочным, если расследование причастности Порошенко к хищениям не будет проведено в ближайшие сроки.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.