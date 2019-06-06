Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА «Новости».

К такому результату привела проверка, которая была начата прокуратурой в учебном заведении 23 мая.

В гимназии имени братьев Каменских были установлены разные проходные баллы для поступающих в первый класс: 65,7 баллов для мальчиков и 69,1 балл для девочек.

Сложившуюся ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала гендерной дискриминацией. По решению городского департамента образования директору гимназии №4 был объявлен выговор.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время сотрудниками ведомства начаты проверки и в других образовательных организация города Перми.

Ранее система отбора детей в школу изменилась после гендерного скандала в Перми.