На серой ветке метро Москвы произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в твиттере метро.

Сбой произошел из-за падения человека на рельсы.

«Увеличены интервалы движения поездов с юга на север из-за падения пассажира на путь», — говорится в сообщении.

Судьба человека остается неизвестной.