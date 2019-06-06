Ветеран пофлиртовал с Меланьей на глазах у Трампа

Ветеран пофлиртовал с первой леди США Меланьей Трамп на глазах у американского президента Дональда Трампа в Нормандии. Об этом сообщает The Best Feeds.

Уточняется, что это произошло на церемонии, приуроченной к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Как отмечается, 93-летний ветеран пошутил про то, что поухаживал бы за женой Трампа, если бы был моложе.

«Если бы я был на 20 лет моложе», — сказал ветеран.

Пока неизвестно, как на эти слова отреагировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп облачилась в траур.