Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Задержание прошло в рамках расследования дела о вырубке леса в природном заказнике «Туколонь».

По данным следствия, в результате незаконной вырубки на площади около 120 га был причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.