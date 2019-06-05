Число погибших при крушении катера украинского капитана на Дунае возросло

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Увеличилось число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерскую полицию.

До этого было известно о семи погибших и 19, пропавших без вести.

Как отмечается, на настоящий момент сообщается о 12 погибших.

«Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная», — говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что семеро были спасены, судьба еще 16 человек остается пока неизвестной.

Катер затонул 29 мая на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. На его борту находились 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Капитаном судна оказался 64-летний гражданин из Одессы.