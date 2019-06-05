Число погибших при крушении катера украинского капитана на Дунае возросло
Увеличилось число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерскую полицию.
До этого было известно о семи погибших и 19, пропавших без вести.
Как отмечается, на настоящий момент сообщается о 12 погибших.
«Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная», — говорится в заявлении полиции.
Уточняется, что семеро были спасены, судьба еще 16 человек остается пока неизвестной.
Катер затонул 29 мая на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. На его борту находились 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Капитаном судна оказался 64-летний гражданин из Одессы.