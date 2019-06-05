Два отеля заминированы в центре Москвы

Источник в правоохранительных органах проинформировал о поступлении в два расположенных в центре города отеля сообщений об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о находящемся в Столешниковом переулке отеле Akvarel и гостинице «Савой» на улице Рождественка.

«Неизвестный прислал письмо с угрозой взрыва по электронной почте», — рассказал источник.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

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