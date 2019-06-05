Готов промежуточный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Источник в авиационных кругах проинформировал о том, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили промежуточный доклад о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, над ним работали самые опытные специалисты организации по расследованию авиакатастроф.

«Он (отчет. — Газета.Ru) включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно- спасательных и пожарных команд», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.