Аргентинец держал жену в заточении около 20 лет

В Аргентине задержали 57-летнего мужчину, который на протяжении 19 лет держал в заточении свою жену. Об этом сообщает TN.

Как отмечается, сейчас женщине 43 года. Долгое время она была прикована к ножке кровати, и в течение многих лет подвергалась избиению и психологическому давлению.

Кроме того, муж составлял для жены сценарий, по которому она должна была общаться изредка со своими родственниками.

Уточняется, что женщина смогла сбежать в один день, когда муж забыл запереть дверь. Она смогла связаться с родственниками и все им рассказать.

На настоящий момент мужчину задержали и предварительно заключили под стражу на 60 дней.

Ранее сообщалось, что педофил похитил и держал 10 лет мальчика в рабстве в коммуналке.