17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, в подростковом возрасте девушка подверглась сексуальному насилию, из-за чего она страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии, а также много лет провела в психиатрических клиниках.

Уточняется, что врачи сделали девушке смертельную инъекцию через пару дней после того, как ей исполнилось 17 лет. Согласно законодательству, именно с 17 лет можно прибегнуть к эвтаназии, не спрашивая разрешения родителей.

Родители Потховен не знали о решении дочери, которая оставила свои родственникам и друзьям прощальные письма.

Ранее сообщалось, что в Бельгии врачам грозит суд за ошибочную эвтаназию.