Названа дата похорон убитого в Подмосковье экс-спецназовца

Убитый в Подмосковье экс-спецназовец Никита Белянкин будет похоронен 6 июня на Митинском кладбище, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова отца погибшего Алексея Белянкина.

Отпевание будет проведено там же в 11.00.

По словам отца, поскольку это «небольшая часовенка», приглашаются только близкие.

Бывший военнослужащий Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске.

Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.