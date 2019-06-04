Названа дата похорон убитого в Подмосковье экс-спецназовца
Убитый в Подмосковье экс-спецназовец Никита Белянкин будет похоронен 6 июня на Митинском кладбище, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова отца погибшего Алексея Белянкина.
Отпевание будет проведено там же в 11.00.
По словам отца, поскольку это «небольшая часовенка», приглашаются только близкие.
Бывший военнослужащий Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске.
Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.