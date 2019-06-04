Перессорившиеся заключенные убили друг друга в Кузбассе

В колонии в Кузбассе несколько заключенных поссорились и поубивали друг друга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

Как выяснилось, у мужчин возник конфликт на бытовой почве. В частности, 30 мая они повздорили и стали драться. В результате заключенные причинили друг другу множественные телесные повреждения, от которых в течение часа скончались.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших)».

Ранее сообщалось, что полковник МВД Дмитрий Захарченко потерял зуб из-за тюремной каши.