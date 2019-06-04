Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей макаронами, сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, сообщает агентство «Москва».

По ее словам, это ведет к ожирению и сахарному диабету.

«Привязанность к каждому продукту формируется с детства», — пояснила Шарапова.

Если ребенок привыкает к так называемым «быстрым углеводам», которые содержатся в вышеперечисленных продуктах, то во взрослом возрасте отвыкнуть от них будет практически невозможно и придется постоянно бороться с пищевой зависимостью, которую родители сформировали у него еще в детстве.

Ранее в США назвали четыре продукта, вызывающих пищевую зависимость.