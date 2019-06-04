Обрушение произошло на шахте «Распадская»

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Обрушение породы произошло на шахте «Распадская» в Кемеровской области, сообщает РИА «Новости».

Есть данные об одном погибшем.

Обстоятельства ЧП выясняются.

«Распадская» — крупнейшая угольная шахта в России.

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