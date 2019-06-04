Генерал СК Никандров вышел из колонии

Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров, 2018 год
РИА «Новости»

Бывший первый замначальник ГСУ СК Москвы Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии. Он получил взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца. Однако позже заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину.

«Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», -— отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Никандров женился в следственном изоляторе.