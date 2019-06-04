Генерал СК Никандров вышел из колонии

Бывший первый замначальник ГСУ СК Москвы Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии. Он получил взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца. Однако позже заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину.

«Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», -— отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Никандров женился в следственном изоляторе.