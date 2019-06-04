Зеленский сделал заявление после убийства полицией 5-летнего ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с убийством пятилетнего мальчика полицейскими в Киевской области, передает РИА «Новости».

Лидер страны заявил, что ничто в мире не может утешить родных и близких.

Он пообещал, что как президент и отец сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости.

«Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава полиции Киевской области уволился после убийства ребенка.